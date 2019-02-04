04 Şubat 2019, Pazartesi
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UEFA 'Fenerbahçe kararını' verdi!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak alt sıralardan uzaklaşan ve taraftarına umut veren Fenerbahçe'ye bir güzel haberde FFP kuralları nedeniyle sürekli temas halinde olduğu UEFA'dan geldi.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 20:51
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