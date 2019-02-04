05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Giroud ve Mata bombası

Şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri atıldı. Yeni yıldızlar için düğmeye basıldı Comolli sözleşmesi bitecek olan santrfor Giroud ile Mata için temaslara başladı bile...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 07:55
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Fenerbahçede Giroud ve Mata bombası

Ara transfer döneminde yaptığı takviyerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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Fenerbahçede Giroud ve Mata bombası

Comolli temasa geçti bile

Sportif direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Chelsea'nin Fransız santrforu Oliver Giroud ile temasa geçti.

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Fenerbahçede Giroud ve Mata bombası

Sportif Direktör Comolli aynı zamanda M.United'ın orta sahadaki yıldızı Juan Mata'nın menajeri ile temasa geçtiği bildirildi.

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Fenerbahçede Giroud ve Mata bombası

İkisine de imza parası verilecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği öğrenilen 2 yıldız isim için girişimlerin devam edeceği bu futbolcular için yönetimin yüksek ücret dışında imza parası vermeyi taahhüd ettiği de gelen haberler arasında.

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Fenerbahçede Giroud ve Mata bombası

Ayew kalmazsa kanat da alınacak

Bu iki yıldız isimle nokta atış yapmayı planlayan Fenerbahçe, Ayew'in opsiyon hakkının kullanılıp kullanılmamasına göre kanat transferi için de tavrını belirleyecek. Ayew kalırsa kanat oyuncusu alınmayacak

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