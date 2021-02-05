Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

Fenerbahçe normal bir dönemde Galatasaray derbisi ile yaklaşık 10 milyon TL'lik gelire ulaşıyordu. Bunun 6 milyon TL'si bilet geliri ve 4 milyon TL'si de stadyundaki lisanslı taraftar ürünlerinden elde ediliyordu. Fenerbahçe yarın akşam maçtan sadece tribün reklamlarınden gelir elde edebilecek. Bu rakamın da 1.5 milyon TL olduğu belirtiliyor.