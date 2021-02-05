05 Şubat 2021, Cuma

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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

Süper Lig'in 24. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne oluyor. Ezeli rekabette iki takım, Cumartesi akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Peki derbide iki takımın kadro değerleri ne kadar? İşte Türkiye'nin en pahalı maçı, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin dikkat çeken o rakamı... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS haberleri)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 18:52
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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

Ekonomik açıdan dünyanın en değerli spor organizasyonları arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1.6 milyarlık değeri ile Türkiye'nin en pahalı maçı olacak.

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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PİYASA DEĞERİ

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde, ligin en pahalı 2 takımı karşı karşıya gelecek.

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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı 860 milyon lirayla Galatasaray gösterilirken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadrosunun tahmini piyasa değeri 760 milyon lira olarak belirtildi.

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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

SEYİRCİ YOKSA PARA DA YOK!

Derbi maçların kulüpler açısından ekonomisi ise çok önemli. Ancak pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olması ev sahibi takıma da zarar veriyor.

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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...

Fenerbahçe normal bir dönemde Galatasaray derbisi ile yaklaşık 10 milyon TL'lik gelire ulaşıyordu. Bunun 6 milyon TL'si bilet geliri ve 4 milyon TL'si de stadyundaki lisanslı taraftar ürünlerinden elde ediliyordu. Fenerbahçe yarın akşam maçtan sadece tribün reklamlarınden gelir elde edebilecek. Bu rakamın da 1.5 milyon TL olduğu belirtiliyor.

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