05 Şubat 2021, Cuma
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Türkiye'nin en pahalı maçı! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dikkat çeken o rakam...
Süper Lig'in 24. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne oluyor. Ezeli rekabette iki takım, Cumartesi akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Peki derbide iki takımın kadro değerleri ne kadar? İşte Türkiye'nin en pahalı maçı, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin dikkat çeken o rakamı... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS haberleri)
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