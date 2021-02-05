Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, dev maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sakatlığı bulunan Luiz Gustavo ile ilgili de karar verildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)