05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, dev maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sakatlığı bulunan Luiz Gustavo ile ilgili de karar verildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 16:47
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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

Ligde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, geride kalan 23 haftada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

Son 9 mücadelede 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Kanarya, 48 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

14 galibiyeti, 3 beraberliği ve 5 mağlubiyeti bulunan Galatasaray ise puan tablosunda 45 puanla 2. basamakta yer alıyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini belirledi! Luiz Gustavo...

DEV MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN

Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek.

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