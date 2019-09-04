04 Eylül 2019, Çarşamba
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Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 04.09.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 19:14
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