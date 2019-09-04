04 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!
Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından sonuna ilgilendiği Kolarov transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sırp yıldızı kadrosuna katamayan Fenerbahçe, sol bek bölgesine başka bir ismi de katmamıştı. İşte Kolarov transferinde yaşanan o gelişme...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 15:11
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