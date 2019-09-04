04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından sonuna ilgilendiği Kolarov transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sırp yıldızı kadrosuna katamayan Fenerbahçe, sol bek bölgesine başka bir ismi de katmamıştı. İşte Kolarov transferinde yaşanan o gelişme...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 15:11
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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda en çok kadrosuna katmak istediği oyunculardan olan Aleksandar Kolarov'da flaş bir gelişme meydana geldi.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

Sarı-lacivertliler Sırp sol bek için iki ay uğraşmalarına karşın tecrübeli oyuncunun transferini gerçekleştirememiş, Kolarov Roma'dan ayrılmamıştı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

İtalyan ekibinin, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya uzatma teklif ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

Kolarov için 2022'ye kadar geçerli sözleşmeyi masaya koydu.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuya yıllık 2 milyon euro net ücret verileceği, bonuslarla birlikte bu rakamın 3 milyona çıkacağı ifade edildi.

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