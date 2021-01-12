12 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mesut Özil ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Mesut Özil'le ilgili flaş açıklamalar yaparken fotoğraftaki detaya dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:41
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Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

Fenerbahçe, Erzurum'da başka bir oyunu tercih ediyorsa, genlerine uymayan bir oyunu oynuyorsa, taraftarın çok da memnun olmadığı bir oyunu Erol Hoca tercih edebiliyorsa hocalar maç maç oyun seçmek zorundalar. Sergen Hoca bunu bugüne kadar çok iyi yaptı.

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Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

ERZURUM'A TOPU BIRAKABİLİR MİSİN?

Maçın öncesinde muhtemelen maçın zor geçeceğine dair bir kanaat oluştu herkeste. Erol Hoca nasıl bir oyun tercih edecek diye düşündüm. Alanya maçında iyi bir analiz yapmıştı, topu bırakmıştı. Erzurum'a topu bırakabilir misiniz?

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Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

ALANYA MAÇININ OYUNUNA DÖNDÜ

İlk gole kadar çok ritmini bulmayan bir Fenerbahçe izledik. Geçen hafta 10 numarada Pelkas'ı muhteşem işler yapar izledikten sonra kenarda başlamış olması, yine biraz Alanyaspor maçının oyunuyla başlayacağı kafamda oluşmuştu. Oyun da Alanya maçının oyununa döndü.

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Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

HER HAFTA BU OYUNU OYNAMAZ

Fenerbahçe her hafta bu oyunu oynamaz. Maç maç oyun dediğimiz şey de bu. Erol Hoca iki haftadır doğru oyunu tercih ediyor. 2. golden sonra maç koptu zaten. Fenerbahçe 2-0'dan sonra da yine topu bıraktı, kazandıklarıyla hücuma kalktı.

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Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

TAKDİRE ŞAYAN

Sinan'ın, Pelkas'ın, Mert Hakan'ın oyun içinde şevkle kaldığını gördük. Erol Hoca'nın iki haftadır maç üzerinden taktiklerini takdire şayan karşılıyorum. Bu sene biraz farklı bir lig uygulanıyor.

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