Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...

Fenerbahçe, Erzurum'da başka bir oyunu tercih ediyorsa, genlerine uymayan bir oyunu oynuyorsa, taraftarın çok da memnun olmadığı bir oyunu Erol Hoca tercih edebiliyorsa hocalar maç maç oyun seçmek zorundalar. Sergen Hoca bunu bugüne kadar çok iyi yaptı.