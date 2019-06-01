01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

Fenerbahçe'nin yetenekli yıldızı Eljif Elmas'ın talipleri gün geçtikçe artıyor! Ruslar ve İtalyanlar genç orta sahayı transfer etmekte için çok istekli. Zenit ve Napoli'nin Eljif için ödemeye hazırlandıkları ücretler de ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüp onay verir ve Eljif giderse, elde edilecek para yapılacak transferlere kullanılacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 01:23
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Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

Fenerbahçe, yaz döneminde yapacağı transferler için maddi kaynağı Eljif Elmas'ın satışıyla gerçekleştirmek istiyor.

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Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

Rus, İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgilendiği Makedon orta saha için en istekli kulübün Zenit olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli kulübe 12-15 milyon milyon euro arasında bir rakamın önerildiği kaydedildi.

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Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

Ancak, Eljif'in Rus ligine sıcak bakmaması bir sorun olarak Fenerbahçe'nin önünde duruyor. Çünkü Eljif'in isteği İtalya'da oynamak.

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Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği oyuncu için bu kulüplerin önerdiği rakam ise beklenen seviyede değil.

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Transferlerin parası Eljif Elmas'tan!

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Eljif'in menajerliğini yapan George Gardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusuna İtalya'dan pek çok talip olduğunu belirtmişti.

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