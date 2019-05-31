31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Andre Schürrle harekatı!
Kabus gibi geçen 2018-19 sezonunu unutmak isteyen Fenerbahçe yeni sezon için kolları sıvadı ve transfer çalışmalarına hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip, listesinde en dikkat çeken isimlerin başında yer alan Alman yıldızın menajeriyle ilk teması kurdu bile!
Giriş Tarihi: 31.05.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 20:28
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