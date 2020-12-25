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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

Yaz döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'de hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi kurduğu geniş kadrodan yararlanamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:19
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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe'de, ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtladı.

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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

Sarı-lacivertliler, sezon başında teknik ekibini değiştirip şampiyonluk hedefiyle kadrosunda büyük revizyona gitti. Ligde geride kalan 14 haftanın tamamında geniş kadrosunu eksiksiz göremeyen sarı-lacivertliler, hiçbir maça tam kadro çıkamadı.

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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

Haftayı Medipol Başakşehir galibiyetiyle kapatan, 26 puan ve averajla ligde liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de sakatlıklar ve hastalıklar "geniş kadroyu" daralttı. Sarı-lacivertlilerde söz konusu eksikliklerden oluşan sorunlar nedeniyle geçen 14 haftada 21 kişilik kadroda sürekli eksiklikler yaşandı.

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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

SEZON BAŞINDA KARMA KADRO

Fenerbahçe, yoğun geçen transfer dönemi nedeniyle sezona karma bir kadroyla başladı. Bazı transferlerin takıma geç katılması sebebiyle geçen sezon yeteri kadar memnun kalınmayan futbolcular, ligin ilk bölümünde yeni kadroya dahil edildi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Zanka, Deniz Türüç, Michael Frey, Garry Rodrigues, Jailson ve Nabil Dirar kadroda değerlendirildi.

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Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

FORVETTE SORUN YAŞANDI!

Transferde forvet bölgesine büyük bir yatırım yapan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde bu pozisyondan istediği katkıyı alamadı. Söz konusu dönemde Mbwana Samatta, Papiss Cisse gibi oyunculardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, buna rağmen önemli puanlar kazanmayı başardı.

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