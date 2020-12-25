Transferler Fenerbahçe'ye çare olamadı! Hiçbir maça...

FORVETTE SORUN YAŞANDI!

Transferde forvet bölgesine büyük bir yatırım yapan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde bu pozisyondan istediği katkıyı alamadı. Söz konusu dönemde Mbwana Samatta, Papiss Cisse gibi oyunculardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, buna rağmen önemli puanlar kazanmayı başardı.