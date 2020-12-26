26 Aralık 2020, Cumartesi

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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Atletico Madrid'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Diego Costa hakkında İspanyol basınından şok iddia. Habere göre yıldız golcü ile Fenerbahçe ilgileniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:55
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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber, takımlar da güçlendirmek istedikleri mevkiler için girişimlerini hızlandırdı.

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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Süper Lig'de zirve yarışı veren ve forvet mevkisinden istediği verimi alamayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, listesine Diego Costa'yı dahil ettiği iddia ediliyordu.

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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Atletico Madrid'le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan golcü oyuncu, takımda gözden düştüğü için devre arasında ayrılmayı planlıyor.

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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Brezilya asıllı İspanyol forveti isteyen 4 kulüp bulunuyor.

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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe Diego Costa ile...

Bu kulüplerin Napoli, Tottenham, Everton ve Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

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