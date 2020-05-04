04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! "Fenerbahçe..."

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Manuel Pellegrini isimleri ön plana çıkarken, Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:05
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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! Fenerbahçe...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayırmıştı.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! Fenerbahçe...

Teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertliler corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sıklaştırmıştı.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manuel Pellegrini olmuştu.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! Fenerbahçe...

Şilili çalıştırıcının İstanbul'a geleceği, gelmeden önce de transfer listesini yolladığı iddia edilmişti.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri konuştu! Fenerbahçe...

MENAJERİ FOTOMAÇA KONUŞTU

Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.

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