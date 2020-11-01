01 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Transferi itiraf etti! "Emre Belözoğlu ile görüştük" | Son dakika haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile oynadıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer konusu ile flaş bir itirafta bulundu. Mert, "Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 10:57
ABONE OL
  • 1
  • 12
Transferi itiraf etti! Emre Belözoğlu ile görüştük | Son dakika haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Transferi itiraf etti! Emre Belözoğlu ile görüştük | Son dakika haberleri

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 12
Transferi itiraf etti! Emre Belözoğlu ile görüştük | Son dakika haberleri

Takımda 9 eksik olmasına rağmen puan almaya geldiklerini söyleyen Fatih Mert, "İlk önce futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek biz hafta içi pozitif futbolcularımız oldu. 7 futbolcumuz pozitif oldu ve bu maçta oynamadı.

  • 4
  • 12
Transferi itiraf etti! Emre Belözoğlu ile görüştük | Son dakika haberleri

Alper Potuk da kart cezalısıydı. 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karı buraya puan almaya geldik. Maalesef olmadı. Yenildiğimiz için üzgünüm. Ankaragücü'nün yeri burası değil. İki maç eksiğimiz var diğer takımlardan. Bundan sonraki haftalar bizim için başlangıç olacak" dedi.

  • 5
  • 12
Transferi itiraf etti! Emre Belözoğlu ile görüştük | Son dakika haberleri

HAKEM KARARLARI ADİL DEĞİLDİ

Hakem kararlarına sitem eden Mert, "İlk yarıdaki hakem kararları adil değildi. Bize çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız da ister istemez daha dikkatli oluyor. Atılmamak için oynuyorlar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör