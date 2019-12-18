20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 2 hafta kala takımlar yapacakları takviyeler için görüşmelerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'de kadroya takviye yapmasının yanı sıra kadroda düşünmediği isimleri de yollamayı planlıyor. Takıma istediği katkıyı yapamayan ve sarı-lacivertli ekipte gelecek planları arasında yer almayan isimden kötü haber geldi. Peki o isim kim? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:22
  • 1
  • 13
Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır bir yara almıştı...

  • 2
  • 13
Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

İlk 15 hafta sonunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 16. haftada oynayacağı Beşiktaş derbisi ve 17. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak sezonun ilk yarısını çifte galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.

  • 3
  • 13
Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

İlk yarıda son haftalara girilirken beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertliler, devre arasında takıma yeni isimler takviye etmeyi planlarken bazı isimlerle de yollarını ayırmayı düşünüyor.

  • 4
  • 13
Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

O isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Slovenyalı oyuncusu Miha Zajc...

  • 5
  • 13
Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

Devre arası transfer planı yapan sarı-lacivertliler, Miha Zajc'ı satmayı planlıyordu. Ancak Sloven futbolcunun sakatlığı sonrası planlar suya düştü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör