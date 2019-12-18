Transferi iptal oldu! Fenerbahçe'de planlar suya düştü

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 2 hafta kala takımlar yapacakları takviyeler için görüşmelerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'de kadroya takviye yapmasının yanı sıra kadroda düşünmediği isimleri de yollamayı planlıyor. Takıma istediği katkıyı yapamayan ve sarı-lacivertli ekipte gelecek planları arasında yer almayan isimden kötü haber geldi. Peki o isim kim? İşte tüm detaylar...