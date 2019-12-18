Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılırken, 16. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligin 16. haftasının maçlarını yönetecek hakemlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı. İki kulübün taraftarları ise Çakır hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundu. İşte Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı karnesi ve taraftarların Cüneyt Çakır yorumları...