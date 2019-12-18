20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılırken, 16. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligin 16. haftasının maçlarını yönetecek hakemlerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı. İki kulübün taraftarları ise Çakır hakkında sosyal medyada birçok yorumda bulundu. İşte Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı karnesi ve taraftarların Cüneyt Çakır yorumları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:14
  • 1
  • 26
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. 26. derbisine çıkmaya hazırlanan FIFA kokartlı hakem, daha önce 5 kez iki takımın mücadelesini yönetti.

  • 2
  • 26
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Bu maçların ikisini Fenerbahçe, birini ise Beşiktaş kazandı. Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak.

  • 3
  • 26
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

2001-2002 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem, 25 derbide düdük çaldı. Deneyimli hakemin yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray 8, Beşiktaş ise 3 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

  • 4
  • 26
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Çakır, daha önce 5 kez Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yönetti. Bu karşılaşmaların ikisini sarı-lacivertliler, birini de siyah beyazlılar kazanırken, iki müsabakada eşitlik bozulmadı.

  • 5
  • 26
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından Cüneyt Çakır için olay sözler!

Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler; 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Çakır, Beşiktaş'ın ise 48 maçını yönetti. Siyah-beyazlılar; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon 10 süper lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör