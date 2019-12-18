Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirlerken, büyük bir sürprize imza attı. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...