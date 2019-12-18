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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirlerken, büyük bir sürprize imza attı. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:25
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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Ali Tuna ve Mehmet Emin Tuğraş yapacak.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı sarı lacivertliler 4-0 kazanmıştı.

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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

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