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Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirlerken, büyük bir sürprize imza attı. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:25
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