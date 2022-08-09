Transferde ters köşe! Galatasaray derken Fenerbahçe’ye gidiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Kanarya, Ümraniyespor maçının ardından gözünü yeniden transfer çevirdi. Yönetim, Jorge Jesus'un talep etmiş olduğu bölgelere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe, ağustos ayında fırsat transferleri de kovalayacak. Sarı lacivertli idareciler, özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginden flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor. Avrupa'da kalitesini oynadığı takımlarda yansıtamayan futbolcuların durumu yakından takip ediliyor. Birçok önemli takımda forma şansı azalan ve rotasını Türkiye'ye kırabilecek isimler araştırılıyor. Bu çalışmalar yapılırken teknik direktör Jorge Jesus'tan da onay alınıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği isim için devreye girdi. Transferde yine büyük bir rekabetin yaşanacağı iddia edildi. İşte o isim... F.BAHÇE'DEN JUSTIN KLUIVERT BOMBASI! Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Justin Kluivert için İtalyan ekibiyle temasa geçti. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldızı kadrosuna katma peşinde. Transfere Jorge Jesus da onay verdi. İki dev kulübün Hollandalı futbolcu için yarışa girdiği iddia edildi. Geçen sezonu Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da ifade edildi. Orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen Kluivert'ın, Roma ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Fenerbahçe'nin, Kluivert'ı kadrosuna katarak yaratıcı oyuncu sayısını artırma hedefinde olduğu öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kluivert'ın, Roma'da süre şansı alması bir hayli az. 1.72 boyundaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Nice'de 31 maça çıktı. Kluivert, 31 karşılaşmada 6 gol attı. Ayrıca 6 da asist kaydetti. Kluivert, Hollanda Milli Takım'ında da 2 kez görev aldı. Genç yıldız kariyerinde, Leipzig ve Ajax gibi ekiplerde de boy gösterdi.