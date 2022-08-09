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Transferde ters köşe! Galatasaray derken Fenerbahçe’ye gidiyor

Transferde ters köşe! Galatasaray derken Fenerbahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe'de, yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler, Ümraniyespor maçının ardından gözünü yeniden transfere dikti. Birçok isimle temas halinde olan Kanarya'nın gündemine ise bomba bir futbolcu geldi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 12:38
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