Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gözler golcü hamlesine çevrildi. Birçok oyuncu için temaslar sürerken hedefteki isimlerden birisi de Maxi Gomez'di. Kanarya, Uruguaylı forvetin alternatifini buldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 23:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022- 06:43
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