FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Maxi Gomez transferi için gözünü kararttı!

Fenerbahçe golcü transferi için yoğun mesai harcıyor... Sarı-Lacivertliler, La Liga ekiplerinden Valencia'nın formasını giyen Maxi Gomez için büyük bir savaş veriyor İSPANYOLLAR GERİ ADIM ATIYOR Takvim'in haberine göre; Kanarya Gomez için İspanyol kulübüne 8+1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Valencia bu rakamı az buluyor. İspanyolların bu transferden beklentisi 12 milyon Euro... İNGİLİZLER DE PUSUDA BEKLİYOR Fenerbahçe'nin Valencia ile bugün son bir görüşme daha yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Bu arada yıldız golcüyü Newcastle da kadrosuna katmak istiyor. F.BAHÇE'YE YAKIN BİR TEKLİF İngiltere Premier Lig ekibinin Fenerbahçe'ye yakın bir teklif sunduğu ve transferde ısrarcı olduğu İngiliz medyasında da yer aldı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'yla 27 maça çıktı. Gomez milli formayla 4 de gol kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bu değer 2019'da 40 milyonu bulmuştu. Gomez'in Valencia'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Gomez, 5 gol ve 3 asist kaydetti.