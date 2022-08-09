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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Maxi Gomez transferi için gözünü kararttı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Maxi Gomez transferi için gözünü kararttı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı lacivertli ekip iyi bir golcü alarak transferde defteri kapatmak istiyor. Kanarya'nın hedefindeki futbolcu ise Maxi Gomez. Yönetim bu transfer için gözünü kararttı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 06:13 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 06:13
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