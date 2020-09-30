30 Eylül 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bu bölgeyi en az 1 transferle daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım, 2 yeni ismi transfer gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 30.09.2020 10:30
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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

Sezona yaptığı transferler sonrası iddialı bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de santrfor transferinde papatya falı sürüyor...

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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

Aston Villa'dan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe için son olarak iki yeni isim ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin LASK Linz forması giyen 22 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Raguz ve Chamois Niort'ta görev yapan 24 yaşındaki İbrahim Sissoko ile ilgilendiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

İki oyuncunun durumunun da kulüplerine sorulduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi tekliflerle takımlarının kapısının çalınacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

LASK Linz formasıyla bu sezon 5 resmi maçta görev alan Raguz 5 gol ve 1 asistle takımına katkı verirken, Sissoko ise Chamois Niort'ta geçen sezon 28 karşılaşmada oynayıp, 16 gol ve 1 asist kaydetti.

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