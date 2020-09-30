Fenerbahçe'de forvete iki yeni aday! İşte o isimler

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bu bölgeyi en az 1 transferle daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım, 2 yeni ismi transfer gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri