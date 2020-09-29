Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosuna yerli ve yabancı toplam 13 isimle güçlendirmişti. Son 2 sezondur taraftarının beklentisini karşılayamayan sarı-lacivertliler, bu sezon şampiyonluk yaşayıp taraftarının desteğini tamamen arkasına almak istiyor. Kanarya Vedat Muriqi'nin satılmasından sonra Mbwana Samatta'yı kadrosuna katsa da, hücumda istediği aksiyonları elde edememişti. Galatasaray derbisinde göze çarpan bu gerçek sonrası sarı-lacivertli yönetim transfere hız verdi. Flaş bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, forvete çifte takviye yapmayı planlıyor. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 11:38 ABONE OL