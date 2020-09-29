29 Eylül 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosuna yerli ve yabancı toplam 13 isimle güçlendirmişti. Son 2 sezondur taraftarının beklentisini karşılayamayan sarı-lacivertliler, bu sezon şampiyonluk yaşayıp taraftarının desteğini tamamen arkasına almak istiyor. Kanarya Vedat Muriqi'nin satılmasından sonra Mbwana Samatta'yı kadrosuna katsa da, hücumda istediği aksiyonları elde edememişti. Galatasaray derbisinde göze çarpan bu gerçek sonrası sarı-lacivertli yönetim transfere hız verdi. Flaş bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, forvete çifte takviye yapmayı planlıyor. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 11:38
ABONE OL
  • 1
  • 17
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, 4 Ağustos'tan bugüne kadrosunu tam 13 isimle güçlendirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan sonra golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi Lazio'ya sattı.

  • 3
  • 17
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Kosovalı golcücüsü 17.5 milyon Euro + bonuslara İtalyan ekibine yollayan Kanarya, Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.

  • 4
  • 17
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Tanzanyalı golcüyü 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda oyuncunun bonservisini alacak ve 6 milyon Euro + bonus ödeyecek.

  • 5
  • 17
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete çifte transfer bombası! Bonservisi elinde geliyor

Süper Lig'de ilk galibiyetin ardından sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray karşısına çıkan Kanarya, bu maçlardan 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör