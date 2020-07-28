28 Temmuz 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 19:26
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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

21 yıl sonra yeniden Kadıköy'de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak. Ancak Erol Bulut'un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...

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