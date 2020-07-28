Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte o detay...