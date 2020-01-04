04 Ocak 2020, Cumartesi

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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken ara transfer sezonu resmen başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, bazı kulüpler geçmiş transfer sezonlarında olduğu gibi birçok kez karşı karşıya geliyor. Bu kez de Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızı bir golcü için karşı karşıya geldi. İşte iki dev kulübün transfer savaşının detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:13
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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle kulüpler kadrosuna katacakları isimler için startı verdi. Özellikle Süper Lig'in 4 dev ekibi transferde çok hareketli bir dönem geçireceğe benziyor.

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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bazı isimlerle ön protokolleri imzaladı bile.

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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Ancak geçmiş transfer dönemlerinde olduğu gibi kulüpler bazı isimler için karşı karşıya geliyor...

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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Bu kez de Süper Lig'in iki dev ekibi olan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında dünya yıldızı bir isim için kılıçlar çekildi.

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Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

İŞTE O İSİM VE YAŞANAN TRANSFER SAVAŞININ DETAYLARI...

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