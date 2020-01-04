04 Ocak 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken ara transfer sezonu resmen başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, bazı kulüpler geçmiş transfer sezonlarında olduğu gibi birçok kez karşı karşıya geliyor. Bu kez de Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızı bir golcü için karşı karşıya geldi. İşte iki dev kulübün transfer savaşının detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri
Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:13
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...