Transferde büyük savaş! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken ara transfer sezonu resmen başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, bazı kulüpler geçmiş transfer sezonlarında olduğu gibi birçok kez karşı karşıya geliyor. Bu kez de Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızı bir golcü için karşı karşıya geldi. İşte iki dev kulübün transfer savaşının detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri