Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! 5 yolcu birden...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, sonlara doğru yükselen bir ivme göstermişti. Transfer için pek çok isimler temasını sürdüren Sarı-lacivertliler'de yapılacak transferler öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu. Federasyonun harcama limitlerini açıklamasının ardından kurtuluş formülü arayan Fenerbahçe yönetimi, bazı futbolcuları satma kararı aldı. İşte takımdan ayrılması beklenen 5 isim ve transferlere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 22:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





