04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Ara transfer dönemine girilmesiyle beraber takımların takviye yapacakları oyuncular da netleşmeye başladı. Stoperde Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'ye sahip olan Fenerbahçe'de gündem yine stoper transferi... Stoperde Sadık Çiftpınar'ın sakatlanıp sezonu kapatması ve Adil Rami'nin beklenilen performansı sergileyememesi üzerine elde stoper tabanlı sadece iki oyuncu kaldı, Serdar ve Zanka... Jailson'u bu bölgede alternatif olarak kullanan Ersun Yanal stopere bir takviye daha yapılmasını istiyor. Bu bölge için Süper Lig'den iki aday belirlendi... Peki, bu isimler kim? İşte o isimler ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:12
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Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Süper Lig'de 15. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 22. dakikada yerini Zanka'ya bırakmıştı.

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Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

SADIK SEZONU KAPATTI

Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın sakatlık durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapatacağı anlaşıldı. Adil Rami'den de beklenilen performansı alamayan sarı-lacivertli ekipte stoper tandemli olarak elde sadece Serdar Aziz ve Zanka kaldı.

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Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Jailson'u stoperde kullanan teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgeye acilen bir takviye daha yapılmasını istedi. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine Süper Lig'den iki isim girdi.

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Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fanatik'in haberine göre; listenin ilk sırasında Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli stoperi Welinton bulunuyor.

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Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Sarı lacivertliler, Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Eylül 2019'da Alanyaspor ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 30 yaşındaki oyuncu için Comolli, teklifini kulübe iletti.

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