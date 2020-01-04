Süper Lig'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye!

Ara transfer dönemine girilmesiyle beraber takımların takviye yapacakları oyuncular da netleşmeye başladı. Stoperde Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'ye sahip olan Fenerbahçe'de gündem yine stoper transferi... Stoperde Sadık Çiftpınar'ın sakatlanıp sezonu kapatması ve Adil Rami'nin beklenilen performansı sergileyememesi üzerine elde stoper tabanlı sadece iki oyuncu kaldı, Serdar ve Zanka... Jailson'u bu bölgede alternatif olarak kullanan Ersun Yanal stopere bir takviye daha yapılmasını istiyor. Bu bölge için Süper Lig'den iki aday belirlendi... Peki, bu isimler kim? İşte o isimler ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





