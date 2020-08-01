01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kuracak. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi takımdan göndermeyi düşünen ve Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse ve Erten Ersu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşirken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da açıkladılar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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