01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kuracak. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi takımdan göndermeyi düşünen ve Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse ve Erten Ersu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşirken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da açıkladılar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 19:49 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 19:54
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Kanarya, transferde bombaları patlamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül ile de 1+1 yıllık mukavele imzalaması beklenen sarı-lacivertliler, birçok ismi de takımdan göndermeye hazırlanıyor.

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