04 Ağustos 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayırdığını açıklayan teknik direktör Erol Bulut'un, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli hocanın sarı-lacivertlilerden istediği ilk isim ise belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:03
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Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

Genç jenerasyonun umut vaat eden teknik adamları arasında yer alan 45 yaşındaki Erol Bulut'un bugüne dek hiç bilinmeyen yönlerini araştırdık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

Edindiğimiz bilgiler 3 yıllık mesleki kariyerinde hızlı bir yükselişe imza atan Bulut'un başarısının tesadüfi olmadığını, özellikle insani ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koydu...

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Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

OYUNCULARLA ARKADAŞ GİBİ ANCAK...
Sakin ve sevecen bir yapıya sahip olan Erol Bulut, çalıştırdığı bütün takımlarda futbolcularıyla 'arkadaş' ya da ayrım yapmadan 'ağabey-kardeş' ilişkisi kuruyor.

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Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

Oyuncularına karşı olabildiğince güler yüzlü ve tatlı dilli olan Bulut, takımda otorite ve disiplin sağlama görevini ağırlıklı olarak ise Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'a bırakmış durumda.

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Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...

17 yıllık bir deneyime sahip olan 49 yaşındaki Pantelopoulos son derece disiplinli, otoriter ve taviz vermeyen bir çalıştırıcı.

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