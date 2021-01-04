04 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

Defans konusunda sıkıntı yaşayan ve devre arasında takıma stoper takviyesi yapma konusunda kararlı olan Fenerbahçe, aradığını İtalya'da buldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan'ın stoperinin peşinde. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:01
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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, yönünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

Kadrosunda özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü. İşte o haber...

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

İtalya'nın Il Giornale gazetesi, Fenerbahçe'nin Milan'ın gözden çıkardığı Mateo Musacchio ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

30 yaşındaki Arjantinli stoper için bonservis bedeli istenmediği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

Musacchio'nun Genoa ve Serie A'dan bazı teklifleri reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

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