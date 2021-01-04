Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Flaş iddia...

Defans konusunda sıkıntı yaşayan ve devre arasında takıma stoper takviyesi yapma konusunda kararlı olan Fenerbahçe, aradığını İtalya'da buldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan'ın stoperinin peşinde. İşte o isim ve detaylar...