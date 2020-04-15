Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada kulüpler, hem maddi zorlukları çözmek hem de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlamış durumda. Bu kapsamda Fenerbahçe de çalışmalarını yürütürken, genç kalecisi Altay Bayındır ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki file bekçisine Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. İşte detaylar...