15 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada kulüpler, hem maddi zorlukları çözmek hem de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlamış durumda. Bu kapsamda Fenerbahçe de çalışmalarını yürütürken, genç kalecisi Altay Bayındır ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki file bekçisine Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:40
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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Salgının kulüpleri mali anlamda zor durumda bırakması nedeniyle takımlar artık yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyecekleri için fiyatı makul olan ve özellikle genç isimlere yatırım yapacak.

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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Süper Lig ekipleri de bu doğrultuda genç oyuncularını yurt dışına satmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'ye ise piyango gibi bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Takvim'in aktardığı o haberin detayları...

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Fenerbahçe'ye piyango! Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında flaş bir iddiaya yer verildi. Haberde, kalecisi Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

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