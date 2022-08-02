TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de Alioski sonrası 2 bomba daha! İşte o isimler

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, son 4 senede hiç bu kadar erken sezona başlayıp erken transfer yapmadıklarını dile getirerek, 'Geç kalındığına katılmıyorum. İmkanlarınız sınırlı olduğu zaman istediğinizi istediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsunuz. Bu sene bir nebze elimiz daha rahat harcama limitleri var tabii o rahatlık içindedir ki haziran temmuzda transfer yapabildik. Transferlerle ilgili, niye hocanın isteği her şeyi yapıyorsunuz vs. Ağzınızla kuş tutsanız da her zaman tenkit edileceğiz ama bana göre bu sene doğru yoldayız' 'Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Sol bek, kaleci ve santrfor.' ifadelerini kullandı. Sol bek, kaleci ve santrfor takviyeleriyle transferi kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Alioski transferleriyle sol bek transferinde mutlu sona ulaşan Kanarya, kaleci ve santrfor takviyeleri için çalışmalarını hızlandı. İşte gündemdeki isimler... KALEYE TARIK ÇETİN Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen eski futbolcusu Tarık Çetin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Adı Karadeniz ekibinin bir diğer kalecisi Gökhan Akkan ile de anılan sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapacağı iddia edildi. TARIK ÇETİN KİMDİR? Tarık Çetin, 8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan ve sarı-lacivertli kulübün U19 ve U21 takımlarında forma giyen 1.93 boyundaki file bekçisi, 2017/2018 sezonunun ikinci yarısında ve 2018/2019 sezonunda kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giydi. 2019/2020 sezonunun başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin, kariyerinde çıktığı 79 maçta kalesinde 86 gol gördü. Güncel piyasa değeri 325 bin Euro olan 25 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. FORVETE ALASSANE PLEA Santrfor bölgesi için Alassane Plea'yı gündemine alan Fenerbahçe'ye golcü oyuncudan müjdeli haber geldi. Plea'yı isteyen kulüplerden olan Marsilya, Inter'in sözleşmesini feshettiği Alexis Sanchez'i gündemine aldı. Fransız futbolcunun adı Nice ile de anılırken, Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önceliği Marcus Thuram ve Arnaud Kalimuendo'ya verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu gelişmeler sonrası Plea için Borussia Mönchengladbach'a yeni bir teklif yapacağı ve yıldız futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitireceği öne sürüldü. ALASSANE PLEA KİMDİR? Tam adı Alassane Alexandre Plea olan futbolcu, 10 Mart 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Futbola U.S. ASCQ altyapısında başlayan Mali asıllı Fransız futbolcu, Entente Wasquehal ve Olympique Lyon altyapılarında da forma giydi. 2012 yılında Olympique Lyon ile profesyonel sözleşme imzalayan Plea, 2013/2014 sezonunun ikinci yarısında Auxerre'de kiralık olarak forma giydi. 2014/2015 sezonu öncesi 500 bin Euro karşılığında Nice'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle geçirdiği 4 sezonun ardından 23 milyon Euro karşılığında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle çıktığı 35 maçta 10 gol ve 8 asist kaydeden Alassane Plea'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.