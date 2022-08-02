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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de Alioski sonrası 2 bomba daha! İşte o isimler

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Alioski sonrası 2 bomba daha! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Ezgjan Alioski ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, kaleci ve forvet transferleri için düğmeye bastı. Yapacağı iki takviyeyle transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu bölgeler için adaylarını belirledi. İşte o futbolcular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 19:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 19:24
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de Alioski sonrası 2 bomba daha! İşte o isimler

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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