FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Takımdan ayrılmak istiyordu Jorge Jesus engel oldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, son olarak sol bek bölgesine takviye gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Kanarya, şu ana kadar ise Luan Peres, Emre Mor, Bruma, Lincoln, Tiago Çukur, Joshua King, Gustavo Henrique ve Willian Arao'yu transfer etmişti. Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de rakibine yenilen sarı lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etmişti. Kanarya'da bu sonucun ardından gözler lige çevrildi. Jesus'un öğrencileri, yeni sezonda Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ligi ilk hedef olarak belirleyen Kanarya'da, takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından Serdar Dursun'un aldığı sürelerde düşüş yaşanmıştı. Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus'un Serdar Dursun'un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. Serdar Dursun için başta Schalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler olduğu ifade ediliyordu. Jorge Jesus'un bu kararı sonrasında Serdar Dursun'un nasıl bir tavır belirleyeceği ise merak konusu. Ancak Serdar Dursun'un çift forvetli sistem de gerek 11'de gerekse de sonradan oyuna girerek forma giyme şansının yüksek olabileceği de değerlendiriliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Serdar Dursun, 2 Dinamo Kiev maçında yedek kalmıştı. 1.90 boyundaki futbolcu, geçen sezon 36 maça çıktı. Serdar Dursun, 36 karşılaşmada 15 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro. Serdar Dursun kariyerinde, Darmstadt 98, Karagümrük, Eskişehirspor, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Hannover 96 II ve Greuther Fürth formaları da giymişti. Serdar, A Milli Takım formasını ise 8 kez giydi. Serdar, 8 karşılaşmada 7 gol attı.