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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Takımdan ayrılmak istiyordu Jorge Jesus engel oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Takımdan ayrılmak istiyordu Jorge Jesus engel oldu!

Fenerbahçe'de, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenilmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı lacivertliler, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer planlamalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Kanarya'da iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus, takımda fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun gitmesine engel oldu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 06:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 06:10
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Takımdan ayrılmak istiyordu Jorge Jesus engel oldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları sürüyor.

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