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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’de yabancı krizi! Jorge Jesus’tan dev neşter

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de yabancı krizi! Jorge Jesus'tan dev neşter

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu 11 futbolcu ile güçlendirerek transfer döneminde de adından söz ettirdi ve yeni sezonda teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek için yarışın içinde olacağının sinyalini verdi. Yapılan transferler sonrası kadroda 22 yabancı bulunurken, Portekizli çalıştırıcı hem transferlere kaynak oluşturulması hem de yabancı sayısının azaltılması konusunda raporunu yönetime iletti. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve ayrılması beklenen o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.08.2022- 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022- 10:42
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’de yabancı krizi! Jorge Jesus’tan dev neşter

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de hedef UEFA AVrupa Ligi gruplarına kalmak.

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