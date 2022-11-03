TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transferde Altay Bayındır detayı

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, ocak ayında flaş transferlere imza atma kararı aldı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim, Altay Bayındır'ın yerine transfer yapacak. Portekizli hoca, Altay'ın performansını artıracak ve rekabete girecek bir futbolcu transfer edilmesini istedi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin gündemine sürpriz bir oyuncu geldi. Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Portekiz'den eski öğrencisi için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)