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Fenerbahçe’den devre arası bombası! Jorge Jesus istedi Premier Lig’den geliyor

Fenerbahçe'den devre arası bombası! Jorge Jesus istedi Premier Lig'den geliyor

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar alan ve yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren yönetim, Jorge Jesus'un talebi sonrası harekete geçti. Kanarya, Portekizli hocanın isteği doğrultusunda hücum hattına takviye yapmayı hedeflerken gündeme sürpriz bir yıldız geldi. Premier Lig'de forma giyen o isme Jorge Jesus da onay verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 01.11.2022- 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022- 09:57
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