Fenerbahçe çıtayı yükseltti! Jorge Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus liderliğinde üst üste galibiyetler alan ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı lacivertliler, şimdi de gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Portekizli hoca, Avrupa'da daha da başarılı olmak ve kupayı kazanmak için İngiliz devinin yıldızını istedi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)