TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Kanarya, Süper Lig'de 8 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin 1 maçı da eksik durumda. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda da lider durumda. Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Jesus'un sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla yeni kontrat yapmayı planlıyor. Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev eşleşmesiyle başlayan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0, evinde ise 1-1 berabere kaldığı rakibine uzatmalar sonucunda elenmişti. Söz konusu eşleşmenin ardından önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, daha sonra özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekti. UEFA Avrupa Ligi elemesinde konuk ettiği Slovacko'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde sezonun açılış maçında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor beraberliğinin ardından ise evinde ligde ve Avrupa'da puan kaybı yaşamadı. Kanarya, Ümraniyespor maçının ardından evinde ligde 4, Avrupa'da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi. Fenerbahçe, evinde oynadığı ve galip geldiği son 7 resmi müsabakada, rakip filelere 24 gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sürede ligde sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Yukatel Kayserispor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 5-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa maçlarında ise Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0'la geçti. Sarı-lacivertliler sahasında galip geldiği 7 maçta, maç başına 3,4 gol ortalamasıyla oynadı. Fenerbahçe, evinde üst üste kazandığı 7 karşılaşma dışında bu sezon resmi maçlarda 3 müsabakaya daha çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisini Avrupa'da, birini ise ligde gerçekleştirdi. Sırasıyla evinde 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti ve ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri, bu sezon resmi maçlarda evinde çıktığı 10 müsabakada toplamda 31 gol atarken, maç başına 3,1 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 5 müsabakada rakip filelere 19 gol attı. Sarı-lacivertliler, 5 karşılaşmada, maç başına 3,8 gibi bir ortalamaya ulaşmayı bildi. Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ise puan kayıpları yaşadı. Oynadığı 8 müsabakanın 3'ünü deplasmanda yapan sarı-lacivertliler, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, ligde deplasman müsabakalarında ise 2 gol ortalamasına ulaştı. Kanarya, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde resmi maçlardaki gol ortalamasıyla da dikkati çekti. Portekizli teknik adam yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 17 resmi maça çıkarken, rakip filelere 42 gol gönderdi ve maç başına 2,4 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'de bu sezon ligde kaydedilen goller, 13 farklı isimden geldi. Fatih Karagümrük maçı öncesinde 12 farklı ayağından gol katkısı alan sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Karagümrük maçındaki golüyle 13 farklı isimden gol katkısı almış oldu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Joao Pedro, Mergim Bersiha ve Michy Batshuayi, ligde gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de oynayamadığı için mutsuz olan Serdar Dursun'un takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı hep çift forvet sistemiyle oynattı. Sarı-lacivertlilerin şu an elinde Batshuayi, Pedro, Serdar Dursun, Valencia, King gibi isimler bulunuyor. Ancak King ve Valencia kanatlarda da forma giyiyor. Merkez santrfora bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Luis Muriel'i gündemine aldı. 31 yaşındaki golcünün kulübü Atalanta ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Fenerbahçe, Muriel'i devre arasında kadrosuna katmaya çalışacak. Eğer bu girişimler sonuç vermezse tecrübeli golcü için sezon sonu beklenecek. Muriel bu sezon Atalanta'da 7 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol 2 asistle oynadı. Kolombiyalı forvet milli takımda da 45 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.