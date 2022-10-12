Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti...

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig ve Avrupa'ya iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler bu sezon gol yollarında oldukça etkili. Bu sezon toplamda 17 maçta rakip kalelere 42 gol gönderen Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus'un, bir santrfor takviyesi daha istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın yaz transfer döneminde istediği oyuncu için devreye girildi. İşte o isim... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.10.2022- 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022- 10:36
BİZE ULAŞIN