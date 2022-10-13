Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Milli yıldızın yeni adresi Kadıköy

Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı lacivertliler, sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varmıştı. Yönetim, Jesus'un isteği doğrultusunda bir takım kadrosu oluşturmuştu. Geçen sezona kıyasla oyuncu kadrosunda büyük bir değişime gidildi. Bu değişimin meyvelerini şu ana kadar toplayan sarı lacivertliler, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar aldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 maça çıkarken 17 puan topladı. Jesus'un öğrencileri, 8 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Ayrıca 2 beraberlik elde etti. Sahadan 1 kez de yenilgiyle ayrıldı. Kanarya puan tablosunda ise 1 maçı eksik şekilde 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda da lider konumda bulunuyor. Teknik Direktör Jorge Jesus ile şampiyonluğa konsantre olan sarı lacivertliler, bir yandan da gözünü ara transfer dönemine çevirmiş durumda. Portekizli hoca, Başkan Ali Koç'tan devre arası için takviye istedi. Takım kadrosundan genel olarak memnun olan Jesus, maliyetsiz ve kaliteli bir futbolcuya hayır demeyeceğini yönetime iletti. Bunun üzerine ocak ayı için planlama yapmaya başlayan yönetim, birçok isimle temasa geçti. Piyasa araştırması yapan Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. Yönetimin, listesine A Milli Takım'da forma giyen o ismi aldığı öne sürüldü. Transfere Jorge Jesus'un da sıcak baktığı aktarıldı. İşte o futbolcu... F.BAHÇE'DEN CENGİZ ÜNDER BOMBASI! Fenerbahçe, Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder için devreye girdi. Sarı lacivertli kulüp, Marsilya'da forma şansı azalan yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Kanarya, Fransız ekibinde ilk 11'deki yerini kaybeden Cengiz'i kiralık olarak transfer etme peşinde. Yönetimin, 25 yaşındaki sol kanat için kulübü Marsilya ile pazarlıklara başladığı iddia edildi. Marsilya'nın, Cengiz Ünder için yaklaşık 2 milyon Euro kiralama bedeli istediği belirtildi. İki taraf arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. Galatasaray da yaz transfer döneminde Cengiz Ünder için transfer girişiminde bulunmuştu. Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Marsilya ile anlaşılması durumunda Fenerbahçe'ye imza atabileceği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncunun, Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un gözüne giremeyen 1.73 boyundaki isim, bu sezon 13 maçta forma giydi. Cengiz 13 karşılaşmada yalnızca 1 asist yaptı. Cengiz Ünder A Milli Takım formasıyla da 43 müsabakaya çıktı. Yıldız futbolcu, 43 karşılaşmada 14 gol attı. Cengiz Ünder kariyerinde, Altınordu, Başakşehir, Roma ve Leicester forması da giymişti.