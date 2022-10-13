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Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Milli yıldızın yeni adresi Kadıköy

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Milli yıldızın yeni adresi Kadıköy

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı lacivertliler, iddialı bir takım kurmuştu. Ocak ayında da hamlelere devam edecek olan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın istediği milli yıldız için devreye girdi. Transfere Jorge Jesus da onay verdi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 09:53
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Milli yıldızın yeni adresi Kadıköy

Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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