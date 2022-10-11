Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Süper Lig'de 8 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler 25 gol atmayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus bu alanda tarih yazıyor. İşte hücum performansında Jesus'un Fenerbahçe tarihinde yarıştığı isimler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.10.2022- 06:48
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste...

Nefesleri kesen maçta Karagümrük'ü son anlarda Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup eden Fenerbahçe müthiş bir hücum performansı sergiliyor.

BİZE ULAŞIN