FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste...

Nefesleri kesen maçta Karagümrük'ü son anlarda Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup eden Fenerbahçe müthiş bir hücum performansı sergiliyor. Sarı-Lacivertiller'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus da elde ettiği istatistiklerle şu ana kadar adeta tarih yazıyor. Takvim'in derlediği habere göre tecrübeli hoca yönetimindeki Fenerbahçe şu ana kadar 17 resmi maçta 42 kez ağları havalandırdı. Kanarya, 2,47'lik müthiş bir oran yakaladı. Jesus böylece kulüp tarihinde en yüksek ortalaması elde eden iki teknik adamdan biri olmayı başardı. Son olarak 1991- 1993 yılları arasında görev yapan Jozef Venglos'un idaresindeki Sarı-Lacivertliler 61 maçta 171 gol atmıştı. Ayrıca Fenerabahçe o sezon 2,47'lik ortalama yakalamıştı. Jesus'un önümüzdeki haftalarda ortalamayı daha yükseğe çekerek listenin zirvesine oturması bekleniyor. Fenerbahçe tarihinde görev alan teknik adamlara bakıldığında Jesus ve Venglos'un ardından 3. sırada Tomislav Ivic geliyor. 15 HAFTAYA BEDEL 8 HAFTA! Hırvat hocanın 2,42'lik ortalaması vardı. 4. sırada 2,36 ile Todor Veselinovic, 5. sırada ise 2,31 ile Joachim Löw yer alıyor. Listede en yüksek gol ortalaması bulunan yerli teknik adam ise 2,25 ile Mustafa Denizli oldu. Öte yandan 8 haftada rakip ağlara 24 gol bırakan Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon bu rakama ulaşabilmek için 15 haftayı geride bırakmıştı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye oynattığı futbol ve saha kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ali Koç yönetimi de ilk kez bir teknik adamla böylesine uyumlu bir çalışma ortamı yakaladı.