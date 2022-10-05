TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sol kanat bombası! Listede 3 aday var

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçta topladığı 14 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, oynadığı hücum futboluyla dikkat çekti. Kanarya Süper Lig'de 7 maçta 20 gol attı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 4 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, şimdiden ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Fenerbahçe'nin transferde önceliği ise kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu. Kanarya'da Diego Rossi'ye iyi bir teklif gelmesi durumunda yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip kanat transferi için alternatiflerini belirledi. İşte o isimler... NATHANAEL MBUKU Kanarya'nın hedefinde olan isimlerden biri Stade Reims forması giyen Nathanael Mbuku. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de yokladığı 20 yaşındaki oyuncu için ocak ayı transfer döneminde de harekete geçecek. Genç hücumcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Fenerbahçe bunu fırsat bilip transferi ucuza kapatmak istiyor. Eğer kulübüyle anlaşma sağlanamazsa sarı-lacivertli ekip sezon sonu için Nathanael Mbuku'yu kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Stade Reims formasıyla Fransa Ligue 1'de 2 maça çıktı ve 24 dakika sahada kaldı. Nathanael Mbuku sol kanat, sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.