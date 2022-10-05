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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sol kanat bombası! Listede 3 aday var

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sol kanat bombası! Listede 3 aday var

Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'e ve Avrupa'ya iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kanarya, listesine 3 ismi ekledi. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.10.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 10:04
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den sol kanat bombası! Listede 3 aday var

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçta topladığı 14 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

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