FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus Galatasaray’ın gözdesini istiyor! Ocak ayında...

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takım kadrosunu her iki kulvarda da dengeli bir şekilde kullanarak iyi sonuçlar aldı. Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında da 1-2 transferle şampiyonluk hedefine ulaşılaşacağı görüşünde. Deneyimli hoca, yönetime devre arası için transfer gerekliliği olan bölgeyi iletti. Bunun üzerine harekete geçen sarı laciverli idareciler, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın çok istediği yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)