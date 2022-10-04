Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Napoli 3. defa Kanarya'nın kapısını çalacak! Görüşme tarihi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Napoli 3. defa Kanarya’nın kapısını çalacak! Görüşme tarihi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Napoli 3. defa Kanarya'nın kapısını çalacak! Görüşme tarihi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla göz dolduran yıldız futbolcuya İtalyan devi Napoli talip oldu. Son olarak Kim Min Jae'ye kadrosuna katan İtalyan ekibi şimdi de yıldız isim için başkan Ali Koç ile bir araya gelecek. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 04.10.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 06:41
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Napoli 3. defa Kanarya’nın kapısını çalacak! Görüşme tarihi...

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