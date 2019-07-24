24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Genç yıldızı Eljif Elmas'ı 16 milyon euro + bonuslarla Napoli'ye gönderen sarı-lacivertlier ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Buna göre İngiltere'nin dev kulübü Tottenham'ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar İngiliz kulübünü ikna etti. İşte sükse yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşanyor.

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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertliler kadro mühendisliği kapsamında birçok isim kadrosuna kattı.

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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçeli kurmaylar yeni sezon forma tanıtımında 2-3 transferin daha müjdesini vermişti.

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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Transfer döneminde listesine birçok yıldız ismi alan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının ardından somut adımlar atmaya başladı.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!


Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Victor Wanyama'da da sıcak gelişmeler yaşadı.

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