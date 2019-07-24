24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Tottenham ikna oldu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Genç yıldızı Eljif Elmas'ı 16 milyon euro + bonuslarla Napoli'ye gönderen sarı-lacivertlier ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Buna göre İngiltere'nin dev kulübü Tottenham'ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar İngiliz kulübünü ikna etti. İşte sükse yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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