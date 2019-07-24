24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de antrenman temposu bir hayli üst düzeyde. Teknik direktör Ersun Yanal sezon öncesi zorlu maçlara takımı şimdiden hazırlıyor ve oyuncuların kondisyon kazanmalarını sağlıyor. Sarı-lacivertli takımda kampta öne çıkan isimler Fenerbahçe teknik heyetini yeni sezon öncesi umutlandırdı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

Sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe hız kesmezken, performansıyla öne çıkan isimler dikkat çekti.

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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

Özellikle oynanan iki hazırlık maçında 3 kez ağları havalandıran Vedat Muriç, listenin ilk sırasında yer aldı.

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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Kosovalı yıldız, antrenmanların da en çalışkan ismi olarak öne çıkıyor.

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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

VEDAT'TAN İDDİALI SÖZLER

Yeni transfer Vedat, Fenerbahçe'ye kısa süre uyum sağladığını söyledi.


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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler

İlk günden bu yana herkesin kendisine yardımcı olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Bu camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. Buraya da onun için geldim" diye konuştu.

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