24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Herkes onları konuşuyor! İşte Fenerbahçe kampında öne çıkan isimler
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de antrenman temposu bir hayli üst düzeyde. Teknik direktör Ersun Yanal sezon öncesi zorlu maçlara takımı şimdiden hazırlıyor ve oyuncuların kondisyon kazanmalarını sağlıyor. Sarı-lacivertli takımda kampta öne çıkan isimler Fenerbahçe teknik heyetini yeni sezon öncesi umutlandırdı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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