26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Tolgay Arslan maestro gibi!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu, eski takımı Kartal'a karşı ilk yarı vasatı aşamadı. 2. devre ise Kanarya'nın şahlanışına büyük katkısı oldu.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:37
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Tolgay Arslan maestro gibi!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede gözler Tolgay Arslan'ın üzerindeydi. 150 gün sonra Vodafone Park'a bu kez sarı-lacivertli formayla dönen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bu durumdan etkilendi.

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Tolgay Arslan maestro gibi!

İlk 45 dakika boyunca sık sık pas hatası ve top kaybı yapan Tolgay Arslan, ikinci devrede ise kendini buldu. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ikinci bölümünde etkili bir oyun sergiledi.

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Tolgay Arslan maestro gibi!

Takımını orkestra şefi gibi yöneten 28 yaşındaki oyuncu takımının 3-0'dan gerçekleştirdiği müthiş dönüşünde başrolü oynayan isimlerden oldu.

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Tolgay Arslan maestro gibi!

Paslarıyla takımı organize eden Tolgay, Fenerbahçe tribünlerinden alkışı aldı.

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Tolgay Arslan maestro gibi!

DÜRÜMLÜ PROTESTO YAPILDI

Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında kendilerinden ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ı maç boyunca protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar "Dürümcü" atkıları açtı. Tribünde dürüm yediler.

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