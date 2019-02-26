26 Şubat 2019, Salı
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Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı! Fenerbahçe ise ikinci yarı unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve derbi bu skorla sona erdi. Spor yazarları tarihe geçen derbiyi köşelerinde değerlendirdi...
Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:16
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