26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü yakaladığı tarihi derbi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:10
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Süper Lig'in 23. hafatsında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Beşiktaş ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçta galip gelemedi.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza atarak imkansızı başarmaya çok yaklaştı.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

3-3 sona eren derbi akıllara ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını getirdi.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Fenerbahçe o maçta da 2-0 geriye düşmüş ancak 2-2'den sonra galibiyeti kaçıran taraf olmuştu.

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