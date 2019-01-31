Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tolgay, Fenerbahçe formasıyla da pozunu verdi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamaya göre Tolgay, 3.5 + 1 yıllığına kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.