Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Fenerbahçe'de UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Devre arası transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de yeni isimlerin takıma katılmasıyla birlikte UEFA listesine kimlerin yazılacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'de UEFA listesindeki 3 kişilik kontenjan için 12 aday futbolcu var...