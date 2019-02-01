Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

01 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..
Devre arası transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de yeni isimlerin takıma katılmasıyla birlikte UEFA listesine kimlerin yazılacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'de UEFA listesindeki 3 kişilik kontenjan için 12 aday futbolcu var...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 10:21
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