01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Devre arası transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de yeni isimlerin takıma katılmasıyla birlikte UEFA listesine kimlerin yazılacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'de UEFA listesindeki 3 kişilik kontenjan için 12 aday futbolcu var...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 10:21
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Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Teknik Direktör Ersun Yanal'ı zor bir karar bekliyor.

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Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Kontenjan sayısı ise sadece 3. Hürriyet'in haberine göre; giden futbolcuların ardından kadroda UEFA Avrupa Ligi'ne yazılmayı bekleyen 12 futbolcu...

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Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Miha Zacj

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Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Nabil Dirar

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Fenerbahçede UEFA listesine kimler yazılacak? 12 aday, 3 kontenjan!..

Serdar Aziz

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