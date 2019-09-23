23 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

2016-2018 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir senelik kaybın ardından formasına kavuşan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ciğerci, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:37
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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.

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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

Tolga'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

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