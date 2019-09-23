23 Eylül 2019, Pazartesi
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Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!
2016-2018 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir senelik kaybın ardından formasına kavuşan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ciğerci, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:37
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