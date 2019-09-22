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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! "Yeri dolmuyor"
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun eski kulübü Marsilya'da yeri dolmuyor. Marsilya Teknik Direktörü Villas Boas, oyuncunun eksikliğini hissettiklerini belirtti. İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 18:55
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