22 Eylül 2019, Pazar

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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! "Yeri dolmuyor"

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun eski kulübü Marsilya'da yeri dolmuyor. Marsilya Teknik Direktörü Villas Boas, oyuncunun eksikliğini hissettiklerini belirtti. İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 18:55
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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor

Marsilya'da Luiz Gustavo pişmanlığı bitmiyor...

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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Marsilya'nın Gustavo inadını kırmış ve 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor
Marsilya, Luiz Gustavo'nun yerine Valentin Rongier'i aldı ama işler planlanan gibi gitmedi.
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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor
Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar çıktığı maçlarda orta sahanın yükünü çeken Brezilyalı yıldız, Marsilya'nın en büyük pişmanlığı oldu.
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Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu.
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